На это намекает новый патент компании — шарнир, состоящий из модульных секций, способный изгибаться и перемещаться

Крупные технологические компании регулярно представляют новые патенты, которые вызывают интерес. Далеко не все из них превращаются в готовые продукты, но они дают представление о направлениях работы лидеров индустрии. Недавно Microsoft подала патент, который может указывать на возможное возрождение линейки Surface Duo.

Это были смартфоны с необычной конструкцией, состоящей из двух экранов, соединённых шарниром. Они создавались с акцентом на производительность и включали набор фирменных приложений Microsoft. Кроме того, устройства поддерживали стилус Surface Slim Pen 2.

Новый патент Microsoft описывает усовершенствованную конструкцию шарнира, которая может быть использована в складных смартфонах. Однако, согласно описанию, она также подходит для ноутбуков. В документе указано, что технология может быть реализована в «вычислительных устройствах, состоящих из двух частей, соединённых шарнирным механизмом». Это позволяет предположить, что новый шарнир может появиться как в складных телефонах, так и в ноутбуках линейки Surface.

Новая запатентованная конструкция представляет собой значительный отход от привычных решений в отрасли. Компания отказалась от популярного шарнира типа «капля», который используется в большинстве современных складных устройств. Такое название механизм получил из-за формы, которую гибкий экран принимает в месте сгиба, напоминая каплю воды. Этот метод способствует увеличению срока службы экрана и снижению заметности складок.

Microsoft предлагает альтернативу — шарнир, состоящий из модульных секций. Эти элементы могут изгибаться и перемещаться, обеспечивая плавное движение складного экрана. По словам компании, такая конструкция повышает прочность и позволяет создавать более тонкие устройства. Хотя подобный механизм может применяться и в складных ноутбуках, он особенно подходит для гаджетов с компактными размерами.

Пока неизвестно, вернётся ли линейка Surface Duo, но данный патент указывает на возможное направление развития Microsoft. Первые устройства Duo не смогли завоевать рынок по ряду причин, включая их высокую стоимость.