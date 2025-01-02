Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Nvidia анонсировала новую коллекцию из кампании GeForce Greats
В неё входит видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с подписью Дженсена Хуанга и адаптер GeForce RTX 4080 Super

 Сегодня Nvidia анонсировала свою третью акцию, запущенную в сотрудничестве с CD Projekt RED. Этот набор впечатляет своим содержимым, превосходящим предыдущие версии. Каждый элемент уникален, и многие из них сложно приобрести коммерческим путём.

 Официальный аккаунт Nvidia GeForce X сообщил, что в коробку вошли два графических процессора и три коллекционных издания известных игр. В набор входят: GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с автографом гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, GeForce RTX 4080 Super с уникальной задней панелью, а также коллекционные издания Cyberpunk 2077, The Witcher и The Witcher II.

 Mystery boxs входят в программу акции GeForce Greats, где победители получают уникальные призы. В таких коробках часто можно найти два графических ускорителя: один устаревшей модели, подписанный Дженсеном, и современный GPU из линейки RTX 40, а также игровые аксессуары. В комплекте с Cyberpunk 2077 идут два мощных графических процессора, способных запускать игры на максимальных настройках.

 RTX 2080 Ti в версии Cyberpunk 2077 уже считается редким устройством, но экземпляр с подписью генерального директора становится поистине уникальным и, возможно, единственным в своем роде. Предыдущие два набора были посвящены играм Diablo и DOOM и включали в себя старые видеокарты, такие как первый GPU Nvidia — GeForce 256, а также GTX 1080 Ti. Кроме того, в них также были представлены топовые модели из линейки RTX 40.

 В комплект Cyberpunk 2077 вошли легендарные игры компании CDPR в коллекционных изданиях, предлагающие элементы, которые не встретишь в обычных версиях. Чтобы получить эту загадочную коробку, участникам нужно будет принять участие в акции GeForce Greats.

#nvidia #видеокарты #geforce #cyberpunk 2077 #rtx 4080 super #rtx 2080 ti #дженсена хуанга
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыты стоимость и технические характеристики Galaxy A56
+
Reuters рассказали о последствиях для Европы после прекращения поставок газа из России
8
В России запущена первая в стране электростанция, работающая на бытовых отходах
1
Удар трёх "Искандеров" по колонне из шести машин HIMARS в Херсонской области попал на видео
14
Раскрыты полные характеристики камеры Samsung Galaxy S25 Ultra
+
ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
9
Nvidia и Qualcomm могут перейти на 2-нм техпроцесс в Samsung из-за высокой стоимости продукции TSMC
2
Посол России в Афинах рассказал, почему Греция не может поставить Украине ЗРК С-300
1
Xiaomi 16 может получить перископический телевик и процессор Snapdragon 8 Elite 2
+
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
1
При атаке военного аэродрома Васильков в Киевской области были использованы Су-57
6
Первый в мире самозарядный суперконденсатор использует солнечную энергию с КПД 63%
1
Российские военные ударили по штабу украинской армии в Киевской области
+
Компания Poco официально показала дизайн новых моделей смартфонов X7 и X7 Pro
+
Смартфон компании OPPO - Find X8, получил награду как универсальный флагман для развлечений
+
Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь и перестала поставлять электроэнергию в Молдавию
4
В каталоге iBUYPOWER заметили появление игровых систем с видеокартами GeForce RTX 5080 и 5070 Ti
+
DJI представила автомобильное зарядное устройство Power мощностью 1 кВт
+
Два российских дрона на оптоволокне в синхронном режиме атаковали Leopard ВСУ, удар попал на видео
+
Названа возможная дата начала продаж NVIDIA GeForce RTX 5080
2

Популярные статьи

Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
23
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
37
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
27
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
11
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+
Самые важные криптовалютные тенденции в 2025 году: стейблкоины, облигации, DeFi и многое другое
+

Сейчас обсуждают

sexsexseven
05:01
и вообще что это за блок с цифрами справа?)
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
Денис Гладких
05:00
Кому вообще нужен этот тест, если в нём нет GD900. К тому же качество термопасты играет роль там где площадь кристалла маленькая и очень важна теплопроводность на квадратный миллиметр. К примеру топов...
Небольшое сравнение термопаст: Noctua NT-H1. Arctic MX-6, Arctic MX-4, Coolmoon MT 8
sexsexseven
04:47
купи кейкапы какие хочешь. говорят же конструкторы
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
Влад Безухов
04:29
Ну куда уж без Запада, без которого никуда)). Весь американский ВПК использует советские разработки и российские схемы. Так и запишите)
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
sboxx
03:55
В Казахстане языковые борцы и прочая нечисть водится, так что там за ум должны крепко браться
В Молдавии призвали постсоветские страны к воссоединению
kontoper
03:43
Видяху купи нормальную. На 4070 ничего не лагает. Вот ошибка с переполнением памяти на ростке достала. Игра начинает жрать всю доступную и ей не хватает даже 32 гб оперативы. Из-за чего зависает.
GSC Games выпустили новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 с исправлением ошибок
DIP32
03:31
Вопрос только один: насколько всем этим методикам измерений частоты можно доверять. Чтобы не вышло как с китайскими Ваттами.)))
ASRock представила новые игровые мониторы PG27FFX2A и PG27FFX1B с частотой 520 Гц
Andrey Eliseev
03:18
Вам достаточно сходить в ИФНС любую и получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика. Там четко и подробно расписаны все налоги, которые надо уплатить. Ничего считать не надо, банк сведения переда...
ФНС назвала минимальный доход по вкладу, с которого у россиян не возьмут налог
Сергей Алферов
03:14
Какое позорище. Постят новости о коробке. Вернее слухи о коробке от видиокарты.
Утечка дизайна коробки Nvidia RTX 5080
El Grechko
03:11
Садись, два. Обвалить что-то можно, когда ты один из крупных держателей. Но крупный держатель этим "обвалом" собственных денег лишится и ничего по факту не приобретёт. Про "привязку к реальному активу...
Аргументы в пользу биткоина как резервного актива от Института биткоин-политики (BPI)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем