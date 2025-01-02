В неё входит видеокарта GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с подписью Дженсена Хуанга и адаптер GeForce RTX 4080 Super

Сегодня Nvidia анонсировала свою третью акцию, запущенную в сотрудничестве с CD Projekt RED. Этот набор впечатляет своим содержимым, превосходящим предыдущие версии. Каждый элемент уникален, и многие из них сложно приобрести коммерческим путём.

Официальный аккаунт Nvidia GeForce X сообщил, что в коробку вошли два графических процессора и три коллекционных издания известных игр. В набор входят: GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с автографом гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, GeForce RTX 4080 Super с уникальной задней панелью, а также коллекционные издания Cyberpunk 2077, The Witcher и The Witcher II.

Mystery boxs входят в программу акции GeForce Greats, где победители получают уникальные призы. В таких коробках часто можно найти два графических ускорителя: один устаревшей модели, подписанный Дженсеном, и современный GPU из линейки RTX 40, а также игровые аксессуары. В комплекте с Cyberpunk 2077 идут два мощных графических процессора, способных запускать игры на максимальных настройках.

RTX 2080 Ti в версии Cyberpunk 2077 уже считается редким устройством, но экземпляр с подписью генерального директора становится поистине уникальным и, возможно, единственным в своем роде. Предыдущие два набора были посвящены играм Diablo и DOOM и включали в себя старые видеокарты, такие как первый GPU Nvidia — GeForce 256, а также GTX 1080 Ti. Кроме того, в них также были представлены топовые модели из линейки RTX 40.

В комплект Cyberpunk 2077 вошли легендарные игры компании CDPR в коллекционных изданиях, предлагающие элементы, которые не встретишь в обычных версиях. Чтобы получить эту загадочную коробку, участникам нужно будет принять участие в акции GeForce Greats.