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Zelikman
MSI выпустила обновления для своих материнских плат Intel Z890, содержащее микрокод 0x114
Однако, рассчитывать на повышение игровой производительности не приходится

 Intel представила регулярные обновления BIOS для чипсета Z890, целью которых является повышение стабильности и оптимизация игровой производительности процессоров Core Ultra 200. В рамках нового выпуска Intel Planned Release 5 (PR5) стала доступна последняя версия прошивки ME Firmware 1854 v2.2, включающая микрокод 0x114, для некоторых материнских плат MSI Z890.

 Микрокод 0x114 уже присутствовал в BIOS Intel PR5, однако, обновленная прошивка 1854 v2.2 предлагает дополнительные оптимизации, которых не было в предыдущей версии PR4. Пока сложно оценить, насколько заметным будет прирост производительности, так как PR5 еще не получил широкого распространения на платформах Z890. На данный момент лишь несколько производителей выпустили эту версию BIOS для ограниченного числа моделей.

 Компания MSI обновила две свои материнские платы на базе Z890: MEG Z890 ACE и MPG Z890 Carbon Wi-Fi. Эти устройства уже поддерживают новую версию прошивки, предоставляя пользователям доступ к улучшенным функциям и стабильности. Для некоторых материнских плат, включая топовую модель MEG Z890 GODLIKE, данное обновление пока недоступно в разделе поддержки. Версия BIOS под названием 7E22v1A41, опубликованная 27 декабря, занимает 9,98 МБ. Предыдущая версия, 7E22v1A4, выпущенная 25 декабря, поддерживала Intel PR4 и микрокод 0x114, но, судя по всему, не была доработана до конца. В январе Intel может представить более свежую версию прошивки ME, чем 1854 v2.2, так как некоторые пользователи уже получили обновления новее этой версии. Тем не менее, даже с этим значительных улучшений в игровой производительности не отмечается.

 Шансы на существенное или хотя бы заметное повышение игровой производительности выглядят крайне низкими. Это может ввести в заблуждение тех, кто приобрел процессоры Intel Core Ultra 200, поверив обещаниям компании о превосходной игровой производительности, которая, как показали независимые тесты, оказалась не столь впечатляющей и существенно уступает возможностям чипов от AMD.

#intel #msi #материнские платы #z890
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