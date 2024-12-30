Данный посёлок был освобождён ранее, но его пришлось оставить в момент недавней контрнаступательной операции ВСУ

Штурмовые части армии «Центр» продолжают продвигаться под Покровском, отбив населённый пункт Волково. Об этом информируют российские источники. Ранее российские войска уже входили в Волково, но теперь он полностью находится под контролем армии.

Вооружённые силы России вновь вошли в Волково, организовывая окружение Покровска с южного направления. При этом сегодняшнее освобождение села стало уже вторым. Впервые бойцы заняли этот населённый пункт 18 декабря, однако, позже были вынуждены оставить его из-за контрнаступления Вооружённых сил Украины, пытавшихся остановить наступательные действия российских войск на Покровск. Тогда российские силы оставили Песчаное и Волково, отступили от Бельгийки и удержали украинские формирования у Шевченко. На данный момент все эти посёлки уже находятся под контролем российских военных, кроме Бельгийки.

Освобождение Волково стало возможно благодаря взятию под контроль ключевого укрепрайона украинских войск в зданиях шахты «Номер 3», расположенной возле села Песчаное, где шли интенсивные боестолкновения. После того как войска взяли Волково, до трассы Т0406, соединяющей Покровск с Днепропетровском, оставалось всего около 2 километров. Эта трасса имеет жизненно важное значение для обеспечения гарнизона города. Вероятно, подразделения продолжат наступление на Котлино и Удачное, где находится шахта «Красноармейская-западная No1».

Помимо этого, к вечеру появились данные, что российские войска укрепили свои позиции под Курахово, заняв мощный укреплённый район близ Успеновки, продолжая вытеснять украинские подразделения к Курахово, которое, скорее всего, вскоре окажется под контролем российских сил.