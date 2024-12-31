Среди них также имеются модели F, которые не имеют графического ядра, и модели T, с меньшим потреблением

Скоро на рынок выйдут новые процессоры Intel Core Ultra 200 без индекса K, но, похоже, у Intel есть свои планы относительно китайского сегмента. Сегодня представитель Intel China сообщил, что клиенты в Китае имеют возможность предварительно заказать эти процессоры и получить один из них.

Официальная дата начала поставок и продаж назначена на 13 января, что составляет примерно две недели с сегодняшнего дня. В следующей партии настольных процессоров Intel Arrow Lake будут представлены исключительно модели без широких возможностей по разгону, включая некоторые варианты с обозначением F. В последние несколько дней появлялось больше утечек по данным процессорам, и их официальная презентация состоится на CES 2025, которая пройдет с 6 по 10 января.

В то же время, ожидается, что партнёры по производству выпустят новые платы 800-й серии, такие как B860 и H810, которые недавно появились в новостях. Процессоры Core Ultra 200 нацелены на доступный сегмент рынка для тех пользователей, которые не планируют проводить разгон. В дополнение к обычным чипам будут доступны и варианты F, которые не будут оснащены встроенной графикой и будут ещё более бюджетными. Также предусмотрены несколько моделей T, которые будут предлагать повышенную энергоэффективность для компактных систем.

С точки зрения производительности, эти чипы ожидаются с меньшей мощностью по сравнению с аналогами K, так как они имеют более низкие тактовые частоты и не поддерживают разгон. Именно поэтому Intel предлагает бюджетную материнскую плату 800-й серии, что позволит пользователям сэкономить приличные средства на своих ПК. Больше подробностей о характеристиках, функциях и ценах можно будет узнать уже на официальном событии.