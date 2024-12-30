В настоящий момент развёртку на 120 Гц имеют лишь Pro-версии

Apple продолжает использовать дисплеи с частотой обновления 60 Гц в своих обычных iPhone, невзирая на их стоимость. Это касается как iPhone 15, так и iPhone 15 Plus и даже более актуальных моделей iPhone 16. Однако, ситуация может измениться с выходом iPhone 17, поскольку компания может наконец представить дисплеи с повышенной частотой обновления для стандартных моделей.

Эти сведения поступили от Digital Chat Station, который славится своей надежностью. Он основывает информацию на данных из поставок. Тем не менее, пока сложно сказать, какая именно частота обновления будет максимальной. Он не упоминал конкретно о «ProMotion» или 120 Гц. Таким образом, вполне возможно, что Apple выберет дисплей с частотой 90 Гц. Хотя это маловероятно. Если компания решится сделать обновление, скорее всего, оно будет связано с применением панели на 120 Гц.

Ожидается, что все модели iPhone 17, включая стандартные и Pro-версии, будут оснащены LTPO-экранами от Apple. Это позволит увеличить энергоэффективность и обеспечит наличие частоты обновления 120 Гц на обычных моделях. Модели iPhone 16 Pro и Pro Max уже оснащены дисплеями ProMotion, которые могут изменять частоту обновления от 1 до 120 Гц, что улучшает производительность и даёт возможность использовать функцию Always-on Display от Apple.

В 2025 году ожидается анонс новых устройств – iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Вместо модели «Plus» появится совершенно новая версия Slim. Наверняка, эти телефоны выйдут в сентябре. Кроме того, в 2025 году Apple представит и новую модель SE. Согласно ожиданиям, iPhone SE 4 выйдет в первом квартале 2025 года с собственным 5G-модемом от компании.