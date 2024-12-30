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Zelikman
Asus анонсировала обновление своей линейки мини-ПК ROG NUC
Устройства будут представлены на CES 2025 и получат процессоры Intel Core Ultra 200H с видеокартами Nvidia RTX 5000.

 Asus ROG NUC был представлен в качестве новой серии игровых мини-ПК в июле 2024 года и последние новости указывают на то, что Asus готовит крупное обновление данной линейки. Первая версия включала в себя мощные компоненты, такие как Nvidia RTX 4070 и Intel Core Ultra 9 185H. По имеющимся данным, новое поколение обещает значительные улучшения как в производительности процессора, так и графического адаптера.

 Конкретно, следующее поколение Asus ROG NUC, согласно информации, будет оснащено процессорами Intel Core Ultra 200H. В отношении графических ускорителей, новый игровой мини-ПК будет работать с видеокартами серии Nvidia RTX 5000. Самая мощная версия, вероятно, будет использовать RTX 5070, тогда как младшая конфигурация может быть оборудована RTX 5060.

 Asus подтвердила, что новые мини-ПК NUC будут представлены на CES 2025, которая приближается. Однако, информация о ценах пока отсутствует. По данным Hardware на Weibo, стоимость в Китае будет основываться на версии 2024 года, но сложно сказать, будет ли это аналогично для международного рынка.

Для справки, Asus ROG NUC 14 2024 года с чипом Intel Core Ultra 9 185H, видеокартой Nvidia RTX 4070 и 16 ГБ ОЗУ был представлен по цене 2199 долларов, что считалось довольно дорого для мини-ПК. За такие деньги можно было найти ноутбук с RTX 4080. Тем не менее, мини-ПК часто оказываются более предпочтительным вариантом.

 Тем не менее, если данные подтвердятся, то топовые конфигурации следующего поколения ROG NUC с графическими процессорами серии RTX 5000 также будут дорогостоящими.

#intel #nvidia #видеокарты #процессоры #asus #rog nuc
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