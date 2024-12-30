Для сравнения, даже актуальный Snapdragon 8 Elite может быть разогнан до 4,57 ГГц.

Ранее в сети появились некоторые подробности о будущем процессоре Dimensity 9500, где сообщалось, что данный чип получит тот же кластер, что и Qualcomm Snapdragon 8 Elite — два ядра Cortex-X930 и шесть ядер Cortex-A730.

Накануне инсайдер curunnil сумел добыть ещё сведения, сообщив, что два ядра Cortex-X930 будут функционировать на частоте 4,00 ГГц, тогда как оставшиеся шесть ядер Cortex-A730, по слухам, будут работать на 3,50 ГГц. Это значительное улучшение по сравнению с Dimensity 9400, где ядро Cortex-X925 достигает максимальной частоты 3,62 ГГц. Производительность ядер Snapdragon 8 Elite на стандартных частотах превосходит результаты результаты будущей модели MediaTek — 4,32 ГГц.

При условии достойного охлаждения производительные ядра Snapdragon 8 Elite могут достигать 4,57 ГГц, что создаёт разницу почти в 1 ГГц относительно Dimensity 9400. Если учесть, что Cortex-X930 в Dimensity 9500 не обладает архитектурными улучшениями, то тактовая частота 4,00 ГГц предполагает, что он будет медленнее Snapdragon 8 Elite, хотя есть мнение, что это не совсем так. Всё же стоит упомянуть, что Snapdragon 8 Elite Gen 2, который будет представлен в следующем году одновременно с Dimensity 9500, по слухам, сможет работать на частоте 5,00 ГГц.

Это преимущество, вероятно, обусловлено переходом к внутренней разработке, на которую Apple полагается многие годы, благодаря чему её ядра A18 и A18 Pro могут функционировать на частоте 4,04 ГГц. MediaTek, возможно, не отказалась от создания собственных процессорных ядер, чтобы избежать конфликтов с ARM, но с учетом того, как Qualcomm добилась победы в недавнем судебном разбирательстве против британской компании по производству чипов, можно ожидать, что она также примет аналогичный подход.