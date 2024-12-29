По мнению дипломата, это не станет почвой для прочного мира, а лишь усугубит ситуацию в будущем

Российская сторона не согласна с условиями, предложенными командой Трампа для разрешения конфликта на Украине. Речь идёт о приостановленном принятии Украины в Североатлантический Альянс и размещении миротворцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

На данный момент Соединённые Штаты не представили свои официальные предложения по украинскому конфликту, однако, из различных утечек информации от новой администрации президента и заявлений самого Трампа стало известно, что одно из условий заключается в откладывании членства Киева в НАТО на 20 лет, а также в развертывании миротворцев на территории Украины из стран Европы. Это совсем не устраивает Россию, так как подобные шаги воспринимаются как попытка Штатов навязать Москве очередное временное соглашение, а не устойчивый мир.

В то же время министр иностранных дел подчеркнул, что Россия не получила официального предложения от американской стороны о мирном разрешении конфликта в Украине и не ожидает его до инаугурации Трампа. Таким образом, Москва планирует дождаться формальных сигналов после 20 января 2025 года, которые она внимательно проанализирует, хотя не гарантирует их принятие. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва уже озвучила свои требования и не собирается от них отступать.