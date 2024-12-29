Помимо привычных моделей TUF были замечены адаптеры серий PRIME и ROG Astral

В связи с тем, что до выхода на рынок видеоадаптеров нового поколения осталось чуть больше недели, в интернете появляется всё больше деталей касательно будущих моделей от партнёров Nvidia и AMD. По информации известного источника @momomo_us, компания ASUS намерена представить несколько исполнений грядущих серий Nvidia GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 9000. Среди новых моделей будут TUF, непривычная для видеоадаптеров PRIME, а также совершенно новая линейка ROG Astral, о которой пока мало информации.

Эти данные подтверждают не только наличие серии Radeon RX 9070 от AMD в рознице, но также намекает на запуск серии ROG Astral от ASUS. Название Astral ассоциируется со звездами, что позволяет предположить, что ASUS может выпустить видеокарту с совершенно другим дизайном. Интересно, что линейка ROG Astral уже появилась в списках двух испанских розничных продавцов.

Также стоит обратить внимание на модели ASUS TUF и ASUS PRIME для новых графических процессоров AMD, включая Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Интересно, что оба этих варианта теперь официально подтверждены с конфигурацией видеопамяти в 16 ГБ, что согласуется с ранее поступившей информацией. Важно отметить, что это может не отображать всю гамму видеокарт нового поколения ASUS.

Кроме ASUS, компания ZOTAC недавно анонсировала на своём сайте модели серии RTX 5000 следующего поколения. В ближайшие дни, скорее всего, появится больше информации о новых ускорителях, учитывая, что они уже начинают поступать в цепочку поставок.