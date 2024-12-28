Во втором квартале 2025 года состоится дебют полноприводной версии кроссовера Kaiyi X7, а в третьем квартале обновится кроссовер Kaiyi X3 Pro

Компания Kaiyi анонсировала предстоящие изменения для российского рынка. По информации агентства «Автостат», речь идёт не о добавлении новых моделей, а об обновлении как минимум двух существующих автомобилей, которые уже представлены в стране, в течение 2025 года.

Следующее важное событие, запланированное Kaiyi, пройдёт во втором квартале 2025 года. В это время в России начнётся продажа полноприводной версии флагманского кроссовера X7 Kunlun. На данный момент эта модель доступна только с передним приводом, но покупатели смогут выбирать мощность двигателя. Варианты моторов — 1,6 или 2,0 литра, предлагающие 186 или 238 лошадиных сил соответственно. Обе модификации будут сочетаться с единственной трансмиссией — семиступенчатым «роботом». Стоимость модели стартует от 2 997 900 рублей.

В третьем квартале ожидается появление обновлённой версии более компактного и бюджетного кроссовера Kaiyi X3 Pro, однако детали обновлений пока не раскрыты. В настоящее время эта модель предлагается по цене от 2 514 900 рублей и оборудована 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадей, работающим в связке с вариатором.

Совсем недавно другой, менее популярный бренд также сообщил о своих планах по расширению модельного ряда в России. Компания SWM в начале лета начнёт продажи новой модели G03F, которая в Китае предлагается как с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой. Также доступны две конфигурации внутреннего пространства.