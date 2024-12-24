Из-за различных ограничений китайские компании предпринимают больше усилий, чтобы сравняться с западными конкурентами

Конфликт в сфере полупроводников между США и Китаем достиг новой стадии в эпоху администрации Байдена, так как обе страны активно работают над развитием собственных полупроводниковых отраслей для обеспечения своего мирового лидерства. Несмотря на то что Соединенные Штаты постоянно корректируют свою торговую политику, чтобы затруднить рост Китая, недавние заявления министра торговли США Джины Раймондо предполагают, что такая стратегия не приносит ожидаемых результатов. Нужны инновации, исходящие изнутри страны.

Во время правления Байдена США начали значительное стимулирование полупроводникового сектора благодаря «Закону о чипах», который предполагает выделение 53 миллиардов долларов в виде налоговых преференций, грантов и кредитов для компаний, желающих открыть производства на американской территории. Эта инициатива ознаменовала старт того, что принято называть современной «промышленной революцией», когда такие гиганты, как Samsung, TSMC и Intel, запустили производство микросхем в Штатах.

Тем не менее, несмотря на усилия США и их союзников, таких как Япония и Нидерланды, по ограничению доступа Китая к современному полупроводниковому оборудованию, в Поднебесной наблюдается значительный рост в разработках полупроводников, особенно для так называемых «зрелых узлов». Следовательно, нельзя недооценивать роль Китая в этой важной области. Китайские компании, такие как SMIC, добились значительных успехов в последние годы, поэтому можно утверждать, что антикитайские меры США не оказали должного эффекта.

Интересно будет наблюдать, каким образом изменится позиция США после прихода к власти администрации Трампа, который высказывал критику в адрес эффективности «Закона о чипах».