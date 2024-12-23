Digital Chat Station раскрыл новые подробности о будущем субфлагмане Xiaomi

Ожидается, что в новой линейке от Xiaomi будет представлен Pro-вариант, и, согласно сведениям Digital Chat Station, Redmi Turbo 4 Pro предложит характеристики, акцентируя внимание на высокую производительность.

Надежный источник сообщает, что Redmi Turbo 4 Pro станет обладателем еще не представленного Snapdragon 8s Elite. В этом отчёте не уточняется, насколько заметным станет отличие этого чипа от 8s Gen 3, но ранние утечки предполагали, что его производительность будет близка к Snapdragon 8 Gen 3.

По информации от Digital Chat Station, новый процессор будет работать в тандеме с аккумулятором на 7000 мАч. Этот факт позволит Redmi Turbo 4 Pro стать одним из первых субфлагманских смартфонов с такой большой ёмкостью батареи. Что касается процесса зарядки, согласно последним данным, Xiaomi планирует внедрить поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Кроме того, источник на Weibo сообщает, что новинка будет оснащена экранами LTPS с разрешением 1,5K. Digital Chat Station также уточняет, что средняя рамка устройства будет обновлённой по сравнению с Redmi Turbo 3, однако, задняя часть, вероятнее всего, останется стеклянной.

Что касается стандартной версии Redmi Turbo 4, то ожидается, что она будет использовать процессор MediaTek Dimensity 8400, что делает её менее мощной по сравнению с Pro-версией. Тем не менее, чтобы удержать цену на приемлемом уровне, Xiaomi может применить пластиковую рамку вместо металлической. Digital Chat Station ранее указывал, что аккумулятор устройства будет на 6500 мАч, что ниже, чем у Pro-версии. По слухам, оба телефона планируется представить в апреле 2025 года.