В сети появились тесты производительности Ryzen AI Max+ Pro 395 и Ryzen AI Max Pro 390

Похоже, некоторые пользователи уже получают доступ к ноутбукам, разработанным на базе чипов Strix Halo, так как в сети все больше утечек с их тестами. Недавно на платформе PassMark протестировали AMD Ryzen AI Max Pro 390, и результаты стали доступны на сайте. В общей сводке предоставлены некоторые основные сведения, такие как операционная система, на которой проводились тесты, а также название процессора и его тактовая частота. Этот чип имеет базовую частоту в 3,20 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у Ryzen AI Max+ Pro 395, согласно другому тестированию PassMark, где базовая частота последнего указана как 3,00 ГГц.

AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 недавно прошел тестирование на Geekbench. Он представляет собой 16-ядерный 32-поточный процессор. Что касается Ryzen AI Max Pro 390, то на странице PassMark нет подробной информации о его характеристиках, но можно предположить, что он может иметь конфигурацию 12 ядер/24 потока или даже такую же, как у Ryzen AI Max+ Pro 395 — 16 ядер и 32 потока. Однако, встроенный графический процессор отличается и называется Radeon 8050S.

PassMark не является наиболее точным инструментом для сравнения двух процессоров, но все же помогает определить, каковы шансы APU Ryzen AI Max Pro 390 на рынке. В тесте CPU Mark этот процессор набрал 46 471 балл, что примерно на 6% меньше, чем 49 510 баллов, достигнутых Max+ Pro 395. Таким образом, процессор выглядит перспективным даже в сравнении с более мощным чипом и оказывается примерно на 31% быстрее Ryzen AI 9 HX 370, который получил 35 388 баллов. Процессор AMD Ryzen 9 7940HX показал результат в 54 454 балла и представляет собой 12-ядерный чип, основанный на архитектуре Zen 4. В то же время, Ryzen 9 7945HX3D с 16 ядрами набрал 57 430 баллов. Все эти новинки будут представлены на выставке CES вместе с другими устройствами от AMD, включая графические процессоры Radeon RX 9000.

Сравнивая другие показатели, графический процессор Ryzen AI Max Pro 390 оказался более производительным, достигнув 16 663 баллов по сравнению с 15 965 баллами Radeon 8060S. Однако, ситуация может измениться с появлением новых тестов, так как 8060S, вероятно, является ведущим GPU с максимальными тактовыми частотами и до 40 вычислительными блоками на базе графической архитектуры RDNA 3.5. Интегрированные графические решения почти сравнялись по скорости с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ.