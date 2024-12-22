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Zelikman
В Volkswagen решили уволить 35 тысяч сотрудников и сократить объёмы производства
Компания снизит производственные мощности до 734 тысяч автомобилей к 2030 году

 Концерн Volkswagen сообщил о новом соглашении с профсоюзом IG Metall и советом работников. Данное соглашение включает в себя увольнение более 35 тысяч сотрудников и сокращение объёмов производства на немецких заводах на 734 тысячи автомобилей в год к 2030 году. Это поможет компании сэкономить свыше 15 миллиардов евро ежегодно в среднесрочной перспективе и профинансировать нововведения в продуктах.

 Экономия от сокращения рабочего персонала составит 1,5 миллиарда евро в год. В то же время, соглашение обеспечивает финансовую защиту сотрудников до 2030 года. Снизив производственные мощности и затраты на исследования и разработки, Volkswagen рассчитывает на экономию более 4 миллиардов евро.

 На основном заводе VW в Вольфсбурге начнётся выпуск электромобилей Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Также планируется производство полностью электрического Golf и новой модели на платформе SSP, тогда как выпуск бензиновых «Гольфов» будет перенесён в Мексику в 2027 году. Инженерный центр в Вольфсбурге будет реорганизован, работники сократятся почти на 4 тысячи человек.

 Завод в Эмдене продолжит производство электрических VW ID.7, включая обновлённую версию, а в Цвиккау останутся собираться электрические кроссоверы Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback. Кабриолет VW T-Roc Cabrio будет производиться в Оснабрюке до середины 2027 года, после чего для этого завода намерены найти новое применение. Стеклянная мануфактура в Дрездене завершит сборку автомобилей к концу 2025 года, и её будущее пока не определено: Volkswagen не исключает возможности передачи этих мощностей другому автопроизводителю.

 Основной завод подразделения коммерческих автомобилей Volkswagen в Ганновере продолжит выпуск моделей ID. Buzz и Multivan. Также здесь согласованы мероприятия по оптимизации производственных затрат. Подразделение Volkswagen Group Components сохранит свои производственные площадки в Касселе, Брауншвейге, Зальцгиттере, Ганновере, Вольфсбурге и Хемнице. Однако, на этих заводах планируется внедрение новых более гибких моделей работы, что обеспечит экономию в 500 миллионов евро ежегодно.

 На фоне снижения продаж и прибыли в Европе и Китае Volkswagen рассматривал возможность закрытия некоторых заводов, что вызвало массовые забастовки и продолжительные переговоры с профсоюзами. В настоящее время в концерне уверяют, что предложенные меры помогут ему стать технологическим лидером к концу десятилетия.

#автомобили #рынок #volkswagen #заводы
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