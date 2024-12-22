Задняя крышка устройств будет менять цвет от изменений температуры окружающей среды

Новые смартфоны Realme среднего сегмента пока не продемонстрировали каких-либо заметных отличий от своих предшественников Pro и Pro+ в имеющихся утечках. Тем не менее, бренд объявил о намерении покинуть стиль Monet, который использовался ранее, и перейти к новым решениям, которые должны сделать последние модели более уникальными и привлекательными.

Как сообщается 14 Pro демонстрируется, как «первый в мире смартфон с изменением цвета при низких температурах». Эта новая концепция основана на фотохромной технологии, позволяющей тыльным панелям устройства плавно менять цвет.

Тем не менее, есть информация о том, что 14 Pro и Pro+ будут изменяться при определённых температурах, а не от таких факторов, как уровень освещенности. Таким образом, фанаты бренда смогут оценить этот новый эффект уже в скором будущем. Модель 14 Pro готовится к выходу в Индии в январе следующего года.

Уникальный «термочувствительный» жемчужный дизайн будет представлен в виде узоров, некоторые из которых будут темнеть при понижении температуры до 16 градусов или ниже, и, похоже, каждая модель будет немного отличаться друг от друга.

В то же время известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что у модели 14 Pro+ будет несколько изменённая компоновка тыльной камеры, напоминающая Honor Magic6. Она будет комплектоваться процессором Snapdragon 7s Gen 3 и иметь степень защиты IP68/69.