Это чтобы не повторить ошибку запуска предыдущей линейки.





Скоро состоится запуск игровой линейки Nvidia GeForce RTX 5000. Согласно имеющимся слухам, она будет представлена на CES 2025, где «Зелёный гигант» покажет всему миру свои новые флагманские решения.

Во время мероприятия CES 2025 гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг продемонстрирует такие модели, как GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, а также линейку RTX 5070. На презентации будут озвучены новинки, как для настольных, так и для мобильных платформ, но в сеть утекли также некоторые подробности и о запуске в розничную продажу.

Сначала станет доступен видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7 памяти с рекордной скоростью до 32 Гбит/с. Это произойдёт, предположительно, в середине января и будет нацелено на то, чтобы занять лидирующие позиции в производительности перед запуском более мощных RTX 5090 и RTX 5090D.

Ранее компания обычно предлагала в первую очередь ускорители модели RTX **90. Вероятно, такая тактика объясняется колоссальной популярностью RTX 4090 по сравнению с RTX 4080. Однако, его значительное увеличение производительности относительно предыдущего поколения сделало модель выбором для требовательных геймеров, которые искали обновление своих систем. К тому же за данными адаптерами начали охотиться китайские компании, использующие их в технологиях искусственного интеллекта.