Стоимость сделки составила 240 миллионов долларов

Американская компания по добыче криптовалют Mara сообщила о покупке ветряной электростанции, расположенной в округе Хансфорд, Техас. Это событие стало важным шагом в достижении компанией целей по экологической устойчивости. Ветряная электростанция, обладающая соединительной мощностью 240 МВт и номинальной мощностью 114 МВт, будет играть ключевую роль в усилиях Mara по увеличению доли возобновляемых источников энергии в ее дата-центрах.

Согласно информации компании, сделка, оценённая в 240 миллионов долларов, соответствует стратегии эффективного использования не полностью задействованных возобновляемых ресурсов для создания экономической ценности и возможности существенно снизить затраты.

Недавно приобретённая ветряная электростанция будет обеспечивать 100% возобновляемой энергией для центра обработки данных, который Mara намеревается возвести. С мощностью ветряной электростанции, составляющей 114 МВт, центр обработки данных сможет воспользоваться нулевыми предельными расходами на электроэнергию, что существенно снизит операционные затраты.

Закупка ветряной электростанции также отвечает планам компании интегрировать возобновляемые источники энергии с развивающейся инфраструктурой центров обработки данных, что поможет сократить углеродные выбросы и уменьшить затраты на добычу Bitcoin.