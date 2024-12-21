Разработчики обещают открытый мир с площадью 2000 квадратных километров. Для сравнения, WoW может предложить в 10 раз меньше пространства

The Quinfall гордится своим огромным открытым миром площадью более 2000 квадратных километров, что значительно превышает размеры таких популярных MMO, как World of Warcraft, где их всего 207 и Elder Scrolls Online — 400. Территория разделена на пять уникальных регионов, каждый из которых обладает разнообразными климатическими условиями, сменой сезонов и изменчивой погодой.

Игра предлагает боевую систему, вдохновленную средневековыми войнами, включая PvP-сражения, осады крепостей и морские битвы. В традициях жанра MMO, она также представляет разнообразные профессии, активную торговую экономику и возможность строительства личных домов или клановых островов. Игроки могут детально настраивать своих персонажей и принимать важные решения, которые повлияют на развитие сюжета.

Сюжет сосредоточен на борьбе между богом Пелионасом и драконорожденными Грейсом и Креасом, сражающимися за обладание проклятой короной. В мире, охваченном гражданской войной, игрокам предстоит решить, стоит ли сеять хаос или стремиться к миру. 20-минутное видео на официальном канале The Quinfall на YouTube демонстрирует первый взгляд на игру и анонсирует предстоящий ранний доступ.

Объявленная в 2023 году, игра The Quinfall запустила первую закрытую бету в январе 2024 года. 24 января 2025 года проект будет доступен для всех игроков с началом периода раннего доступа, завершая тем самым четырехлетний цикл разработки. Ожидается, что этот этап продлится шесть месяцев. Игроки уже могут добавить данное MMO в свои списки желаемого в Steam.

Студия Vawraek Technology Inc., разработчик игры, была основана в январе 2021 года и пока не представила ни одного успешного проекта. Их первенец, Kayra Online, был закрыт, что вызвало подозрения в сообществе относительно способности команды осуществить амбициозные обещания The Quinfall. Особые опасения касаются масштабного открытого мира и относительно сжатых сроков разработки.