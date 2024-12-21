По мнению властей, продукты компании имеют серьёзные проблемы в плане безопасности

TP-Link наиболее известна своими маршрутизаторами, однако, в последние годы компания расширила свой ассортимент, включив в него устройства для умного дома, такие как умные розетки, термостаты, освещение, переключатели и хабы. По последним сообщениям, её бизнес в области маршрутизаторов может столкнуться с серьёзными трудностями, поскольку правительство США рассматривает возможность введения запрета на их продажу из-за соображений безопасности.

Согласно изданию Wall Street Journal, TP-Link оказалась в центре расследования со стороны Министерства торговли, Министерства обороны и Министерства юстиции США в связи с возможными связями с кибератаками из Китая. По данным источников, в начале этого года компания уже была вызвана в суд на основании иска от Министерства торговли.

В публикации говорится, что в 2025 году правительство может принять решение о запрете на продажу маршрутизаторов TP-Link, которые занимают около 65% рынка в США. Маршрутизаторы компании TP-Link активно используют как в домашних условиях, так и в коммерческих организациях. Некоторые из её устройств для интернет-соединений даже применяются федеральными учреждениями, включая Министерство обороны. В 2023 году один из американских отчётов выявил уязвимость маршрутизаторов TP-Link, что делает их потенциальной мишенью для кибератак.

Согласно отчёту, в августе двое американских конгрессменов призвали власти США начать расследование в отношении TP-Link из-за опасений, что её устройства могут быть задействованы в киберугрозах против страны. Также отмечается, что Министерство иностранных дел Китая выразило протест против общих утверждений США о национальной безопасности и дискриминации компаний из определённых государств.