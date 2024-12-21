Данный населённый пункт уже не раз переходил из рук в руки за период проведения Специальной Военной Операции

Российская армия продолжает наступление на разных участках линии соприкосновения в рамках Спецоперации. После взятия под контроль Курахово и значительных достижений на подступах к Покровску, Вооруженные силы России также достигли хороших результатов в Торецке.

За данный населенный пункт силы ВСУ цепляются до последнего. Согласно актуальным сведениям из города, украинское руководство регулярно отправляет в контратаки как минимум по десять штурмовых отрядов. Сообщения свидетельствует о том, что российские военные успешно отражают попытки ВСУ вернуть оставленные позиции в Торецке. Также сообщается об активной деятельности в этом районе Воздушно-Космических сил России.

В значительной степени благодаря воздушной поддержке, российские войска сумели не только удержать взятые позиции в городе, но и продвинуться на территорию посёлка Крымское. С момента начала сражений за Торецк этот посёлок уже несколько раз переходил из рук в руки. Например, в сентябре текущего года армия России пыталась установить контроль над ним, но после первоначальных успехов пришлось покинуть занятые позиции.

Важно отметить, что на сегодняшний день Вооружённые силы Российской Федерации продолжают усиливать атаки на позиции украинских формирований в Торецке, в частности в области Забалки и в направлении шахты «Торецкая». Даже украинские источники уже отмечают, что большая часть многоэтажной застройки города сейчас находится под контролем российских войск.

Стоит напомнить, что накануне Министерство обороны России объявило о взятии населённого пункта Новопустынка на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике.