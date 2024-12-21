Фирма вплотную связана с Bitmain — крупнейшим производителем оборудования для майнинга криптовалют

Как сообщает издание Reuters, правительство Соединённых Штатов планирует внести китайскую технологическую компанию Sophgo в черный список организаций Министерства торговли за её роль в качестве посредника между Huawei и TSMC. Для Sophgo такое внесение в список станет означать, что она больше не сможет приобретать высокотехнологичные чипы, что фактически приведёт к закрытию её бизнеса.

С сентября 2020 года Huawei лишена возможности легально закупать чипы, использующие американские технологии. Sophgo нарушила американские правила экспорта, и Министерство торговли США добавит компанию в санкционный перечень организаций Бюро промышленности и безопасности.

Компании, фигурирующие в этом списке, сталкиваются с жёсткими экспортными ограничениями, требующими получение лицензий на экспорт, которые обычно не выдаются. Это означает, что Sophgo не сможет размещать свои заказы у TSMC или приобретать чипы за пределами Китая.

В начале этого года Sophgo сделала заказ на чиплеты Virtuvian computing, разработанные компанией Huawei для процессора Ascend 910, у TSMC, тем самым нарушив американские санкции. Проблему выявила исследовательская компания TechInsights во время анализа процессора Huawei Ascend 910. После подтверждения соответствия TSMC прекратила поставки для Sophgo и уведомила о случившемся власти США и Тайваня.

Sophgo связана с Bitmain, китайским производителем оборудования для майнинга. Часть компании принадлежит Микри Чжану, одному из основателей Bitmain, который косвенно контролирует 23% акций Sophgo через свою инвестиционную фирму. Несмотря на то что Sophgo отрицает наличие каких-либо прямых или косвенных связей с Huawei, по данным Reuters, Bitmain и Sophgo, предоставляли ИИ-процессоры различным государственным организациям Китая, включая различные предприятия, университеты и правоохранительные органы.

Bitmain, известная благодаря своему бренду Antminer, является ведущим поставщиком оборудования для майнинга криптовалют. Компания не была замечена в конфликте. Тем не менее, Sophgo в 2023 году взаимодействовала с Федеральной комиссией по связи США, используя адрес электронной почты Bitmain, что создаёт определённые подозрения в отношении связи двух организаций.