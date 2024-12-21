Данный комплекс предназначен для поражения объектов критической инфраструктуры на расстоянии до 300 километров.

На военной выставке в Ханое Иран продемонстрировал новую собственную разработку — баллистическую ракету BM-300 класса «земля-земля», которая предназначена для точного поражения наземных объектов.

Эта оперативно-тактическая ракета смонтирована на базе грузовика с конфигурацией 6x6. Позади кабины установлен пост управления, который, вероятно, защищён броней. На задней части платформы расположена пусковая установка, загруженная одной ракетой.

BM-300 представляет собой одноступенчатую твердотопливную баллистическую ракету, созданную для уничтожения ключевых инфраструктурных объектов, таких как штабы, ракетные базы, склады с вооружением и взлётные полосы. BM-300 имеет диапазон действия от 150 до 300 километров и эффективную площадь рассеяния менее 35 квадратных метров. По словам создателей, данная система представляет собой выдающееся сочетание дальности, манёвренности и точности.

Эта реактивная система является частью широкой программы Ирана по обновлению своих ракетных сил. На протяжении последних десяти лет Тегеран создал несколько типов баллистических ракет, таких как Fateh-110, Qiam-1 и Khorramshahr. Теперь в его арсенале появилось еще одно новое изделие.

Представление BM-300 на международной выставке демонстрирует намерение Ирана занять свою позицию на мировой арене в сфере вооружений и укрепить свои оборонные возможности.