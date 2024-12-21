На первой стадии «автомобили будущего» будут управляться операторами дистанционно

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla, которая в октябре представила собственный автономный транспорт для услуг роботакси, приступила к переговорам о запуске данного сервиса. Первым городом, где жители смогут воспользоваться беспилотным такси Tesla, станет Остин, штат Техас.

По данным агентства, общение между руководством Tesla и представителями местных властей Остина находится на начальном этапе. Поэтому пока неясно, когда именно стартует сервис и каким он будет. Партнёрам предстоит обсудить множество важных аспектов, в том числе вопросы безопасности. Техас упоминается как один из ключевых регионов для запуска роботакси Tesla наряду с Калифорнией, что было отмечено ещё во время презентации Cybercab. Также стоит добавить, что штаб-квартира Tesla и одна из гигафабрик расположены именно в Техасе.

Согласно предварительным данным, на первом этапе работы Cybercab в роли автономных такси управление будет осуществляться удалёнными операторами. Человеческая поддержка призвана увеличить безопасность поездок в начальный период работы сервиса. В дальнейшем беспилотные автомобили будут передвигаться самостоятельно, опираясь на информацию с бортовых камер и программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта.

Компания Tesla запланировала начало серийного производства Cybercab на 2026 год. Эти электромобили не только войдут в парки сервисов роботакси, но также станут доступны для частных покупателей по ориентировочной стоимости от 30 тысяч долларов.