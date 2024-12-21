Сообщается, что на основе продуктов компании CXMT, KingBank и Gloway уже начали выпускать свои модули данного стандарта

Китайские технологические компании активно наращивают свои производственные мощности внутри страны, что особенно важно в свете меняющейся геополитической ситуации. Одним из самых успешных примеров является CXMT — ведущий производитель потребительских модулей памяти в Китае. По информации корейского издания Chosun, компания уже начала массовое производство технологии DDR5, что свидетельствует о стремительном росте Китая в этой сфере.

Примечательно, что две китайские фирмы — KingBank и Gloway — уже начали выпускать модули памяти DDR5 от CXMT на потребительском рынке. Их продукты предлагают объём до 32 ГБ и, как утверждается, используют китайские DDR5 чипы, что делает их весьма популярными внутри страны. Хотя CXMT пока не раскрывает технические детали своей DDR5-технологии, известно, что компания достигла уровня выхода готовой продукции в 80-90%, что сопоставимо с результатами южнокорейских производителей, таких как Samsung и SK hynix.

Китай добился значительных успехов в разработке технологии DDR5. По мнению некоторых экспертов, страна приближается к уровню корейских производителей, и даже может опередить своих конкурентов в этой области.

Однако, в условиях действующих санкций против Китая, доступ к современному оборудованию, такому как EUV, остаётся ограниченным. Как сообщается, компании, такие как CXMT, вынуждены полагаться на устаревшие технологии.

Способность Китая организовать массовое производство может стать его конкурентным преимуществом на мировых рынках. С учётом того, что технология DDR5 будет постепенно развиваться и становиться более зрелой, можно ожидать её широкого распространения среди китайских производителей памяти.