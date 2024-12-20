Благодаря новым сведениям раскрываются характеристики мобильных чипов от Nvidia

Согласно информации, представленной накануне изданием ITHome, в сети появились спецификации мобильных чипов Nvidia GeForce RTX 5000. Данные были сформированы на основе различных моделей ноутбуков ASUS ROG, которые начали поступать на склады дистрибьюторов в Индии, Европе и Великобритании. Источник детально описал характеристики артикулов новых серий ROG, включая цены на разные модели.

Как видно на иллюстрации, 28 артикулов ROG охватывают почти все флагманские конфигурации, включая шесть мобильных видеокарт серии RTX 5000, которые Nvidia еще не анонсировала. В дополнение к уже доступным моделям, официальная презентация которых ожидается на выставке CES 2025 в следующем месяце, присутствует также RTX 5070 Ti.

Согласно информации, модель ROG Strix G16, оснащенная графической картой RTX 5070 Ti, относится к линейке Magic 16 Air 2025 и оборудована процессором Intel Core Ultra 9 285H. Она имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600. Ценник без учета налогов составляет 2214 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 285 тысячам рублей. На версию с RTX 5080 цена уже составляет 3387 фунтов стерлингов, что по текущему курсу равно примерно 435 тысяч рублей.

Все видеоадаптеры получат видеопамять стандарта GDDR7. RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5070 будут иметь на борту по 8 ГБ. RTX 5070 Ti получит 12 ГБ памяти и TDP 140 Вт. Старшие RTX 5080 и RTX 5090 получат по 16 ГБ видеопамяти и потребление 175 Вт.