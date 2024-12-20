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Zelikman
Шасси электромобиля «Атом» прошло первые испытания на дорогах
Однако, шасси электромобиля «Атом» было установлено в кузове, созданном сторонней компанией

 В настоящее время разработчики готовят к тестированию предсерийные образцы собственного кузова электрокара, который будет отличаться отсутствием центральных стоек. Программа испытаний включает почти пятьдесят краш-тестов для проверки надёжности.

 Силовая структура кузова «Атома» будет изготавливаться из пяти различных сортов стали и алюминия. Некоторые детали будут изготовлены с помощью технологии горячей штамповки. Для защиты от коррозии кузов будет подвергнут оцинковке с обеих сторон, а также обработан катафорезным грунтом и воском в скрытых полостях.

  В рамках исследования будет смоделирована десятилетняя эксплуатация автомобиля в условиях крупного города или района с морским климатом. Для этого кузов будет помещён в камеру с соляным туманом, где солевой раствор распыляется в воздухе. После 1450 часов тестирования кузов будет распилен для анализа его коррозионной стойкости. Также будет проверена лакокрасочная поверхность на предмет устойчивости к ржавчине.

 Полностью собранные опытные автомобили также будут подвергаться испытаниям в соляной камере. В этом случае использование тумана будет комбинироваться с тестами на полигоне, где электромобили будут двигаться по брусчатке и в водно-солевом растворе. Данный тест имитирует пятилетний срок эксплуатации.

 Перед началом серийного производства модели «Атом» пройдут через три этапа краш-тестов. Основная задача разработчиков — добиться уровня безопасности, соответствующего четырём звездам по системе C-NCAP, которая применяется в Китае.

#россия #технологии #автомобили #транспорт #«атом»
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