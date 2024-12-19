Предзаказы на данную модель станут доступны в 2025 году, однако первые полёты состоятся лишь в 2027

Китайская компания GAC продемонстрировала беспилотный электрический летательный аппарат Govy AirJet. Согласно информации из Car News China, этот дрон с вертикальным взлётом и посадкой является первым представителем нового бренда Govy, с помощью которого автопроизводитель планирует выйти на рынок летающих такси. Открытие предзаказов на новинку ожидается в 2025 году, в то время как первые демонстрационные полёты намечены только на 2027 год.

В отличие от более раннего прототипа GAC GOVE, который сочетает в себе летающий модуль и наземное шасси, Govy AirJet представляет собой дрон, предназначенный исключительно для воздушных передвижений. Его внешний облик напоминает современный гибрид самолета и вертолета с восьми винтами и обтекаемой кабиной. Более 90% конструкции составляют композитные материалы, однако, вес и другие характеристики пока не разглашаются.

Govy AirJet сможет развивать максимальную скорость до 250 км/ч, преодолевая до 200 километров на одном заряде. Время зарядки составит 30 минут. В будущем, когда у GAC начнется производство собственных твердотельных аккумуляторов, предполагается удвоить дальность полёта. Кроме того, компания планирует выпустить модель Govy AirCar, предназначенную для коротких поездок внутри города на расстояния до 20 километров.

Кабина AirJet выполнена с трехрядной компоновкой: в первых двух рядах установлены индивидуальные сиденья, а сзади расположен небольшой диван. В передней части находится крупный экран, который показывает данные о полёте, а по правому борту расположена многоуровневая полка с подлокотниками, динамиками аудиосистемы, подстаканниками, беспроводной зарядкой для смартфонов и встроенной атмосферной подсветкой.

В настоящее время GAC сосредоточена на получении сертификата лётной годности и наладке производства прототипов Govy AirJet. Однако, на начальном этапе её планы по коммерческому запуску аэротакси весьма ограничены: в первый этап они планируют охватить всего два-три города в Китае.