Оба посёлка играют важную роль в операции по освобождению Донецкой Народной Республики

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активно продвигаться на Донецком участке, целеустремленно освобождая территорию Донецкой Народной Республики от контроля киевских войск. Ежедневно приходит информация о новых успехах российских военных в этом регионе.

Согласно отчёту Министерства обороны России, войска заняли еще два населённых пункта в регионе. В ведомстве сообщают, что в ходе интенсивных наступательных операций солдаты группировки «Восток» освободили сёла Зеленовка и Новый Комар.

Следует подчеркнуть, что оба этих населённых пункта играют ключевую роль в дальнейших действиях российской армии на Кураховском направлении и Времевском выступе. Контроль над Зеленовкой, находящейся в Покровском районе ДНР к юго-западу от Курахово, предоставляет российским военным возможность значительно ограничить окружение украинской группировки в Курахово, а также продвигаться дальше на запад, создавая условия для полного окружения города.

Новый Комар расположен на юго-западе Донецкой Народной Республики, примерно в четырёх километрах к северу от Великой Новосёлки. Этот населённый пункт играет ключевую роль как логистический и командный центр украинских вооружённых сил на юге ДНР. Взятие этого района позволит войскам продолжить наступление не только на север в направлении Покровска, но и на запад — к Запорожью.

Недавно поступила информация о том, что командование Украины ограничило движение подразделений, обороняющих Великую Новосёлку, запрещая им покидать населённый пункт, который в скором времени может оказаться в окружении.