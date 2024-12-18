Тяжелую обстановку на данном участке также признают украинские источники

Российские военные части не прекращают наступление в приграничной зоне Курской области. На сегодняшний день украинские силы, которые ранее захватили посёлок Погребки, находятся в полном окружении.

Помимо этого, согласно информации от украинских источников, фиксируется продвижение Вооружённых сил России в районе Гуево, где происходят интенсивные бои на окраинах посёлка. Украинские ресурсы описывают обстановку на этом участке линии соприкосновения как крайне тяжелую для частей ВСУ. Украинские войска время от времени пытаются провести контратаку, однако, вынуждены отступать, сталкиваясь с серьёзными потерями как в живой силе, так и в технике.

Российские вооружённые силы вошли в Куриловку и, как предполагается, намерены продвигаться в направлении Меловой, с целью перекрыть маршрут к Судже. Руководство ВСУ встревоженно по поводу истощения своих сил в Курской области, что вынуждает их к отступлению.

В ходе локальной наступательной операции на Суджанском направлении российские подразделения смогли вытеснить украинские формирования из лесного массива в окрестностях населённых пунктов Леонидово и Кругленькое. Накануне российским силам удалось прорвать оборону украинских войск и занять несколько ключевых стратегических позиций. В частности, в районе Русского Поречья они углубились в оборону Вооружённых сил Украины и заняли участок к северу от урочища Спорный Лог. По позициям ВСУ между Куриловкой и Гуево российская артиллерия ведёт интенсивный огонь. Украинские источники предполагают, что на данном участке ожидается скорое начало наступательных действий со стороны армии России.