До 2028 года компания планирует выйти к отметке в 80 миллионов единиц

Nintendo планирует продать в следующем году от 15 до 17 миллионов устройств Switch 2, а к 2028 году, по прогнозам, их количество превысит 80 миллионов, что укрепит её положение на рынке игровых консолей.

Накануне DFC Intelligence, одна из старейших исследовательских и консалтинговых компаний, сосредоточенная на игровом секторе, представила свой отчет, касающийся рынка на ближайший год. Было заявлено о возможном значительном увеличении доходов в индустрии видеоигр во второй половине десятилетия. После двух лет снижения доходы рынка возрастут с 72 миллиардов долларов в этом году до 83 миллиардов долларов к 2028 году, что в совокупности с доходами от ПК и мобильных игр приблизит общую сумму к более чем 300 миллиардам долларов. Ожидается, что геймерская аудитория также значительно расширится, и к 2027 году почти половина населения планеты будет вовлечена в видеоигры.

В условиях предстоящего роста, ожидается, что Nintendo станет лидером следующего поколения игровых консолей с Nintendo Switch 2 в плане продаж. Согласно прогнозам DFC Intelligence, данная система обещает стать самой востребованной консолью благодаря более раннему выходу на рынок и относительной нехватке конкурентов.

В то же время, PlayStation 6 и Xbox Next, как ожидается, не смогут существенно увеличить рыночные доли Sony и Microsoft, и одна из этих компаний будет вести борьбу за третье место, в зависимости от того, какая из них сумеет закрепиться на рынке раньше.