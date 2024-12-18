В компаниях надеются, что новый союз позволит им конкурировать с ведущими производителями в данной отрасли

Издание Reuters сообщает, что Honda и Nissan могут стать следующими крупными автопроизводителями, которые объединят свои усилия в сфере электромобилей. Согласно информации, это объединение позволит обеим компаниям конкурировать с такими игроками, как BYD и Tesla. Кроме того, стало известно, что оба автопроизводителя намерены привлечь также Mitsubishi.

Такое развитие событий подчёркивает тенденцию на рынке, где крупные автомобильные компании ищут пути для усиления своих позиций и расширения возможностей через слияния и партнёрства.

В связи с этой темой Honda и Nissan рассказали, что исследуют разные варианты для будущего партнёрства, опираясь на сильные стороны каждой компании. Тем не менее, ни одной из фирм не было подтверждено, что процесс слияния находится в стадии реализации.

Крупнейшие автопроизводители сталкиваются с серьёзной конкуренцией со стороны Tesla и китайских марок, таких как BYD, узнаваемые на многих рынках. Однако, среди двух упомянутых брендов Nissan оказывается в более затруднительном положении. Рыночная капитализация компании составляет примерно 7,6 миллиарда долларов, тогда как у Honda этот показатель равен 38,8 миллиарда долларов. Согласно отчётам, за последние шесть месяцев её чистая прибыль упала более чем на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что вынудило компанию снизить прогноз операционной прибыли на 70%.

Союз с Honda может помочь преодолеть эти финансовые трудности и расширить доступ к ресурсам Honda. Хотя ситуация у данного бренда тоже не является легкой, её положение выглядит значительно лучше. Гибридные автомобили компании пользуются высоким спросом, а вскоре она представит ряд новых моделей, включая новый Prelude, который станет первым за более чем 20 лет. Также ожидается выпуск серии электромобилей Honda 0, которая должна поступить в продажу через несколько лет.