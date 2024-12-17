В ходе распаковки эксперты продемонстрировали основные аспекты данной модели

Компания Intel ещё не делала официальных заявлений о своём новом продукте, однако, на платформе YouTube появился ролик распаковки совершенно новой материнской платы B860.

В видео была показана модель ASUS ROG Strix B860-A Gaming WiFi, которая является преемницей ROG Strix B760-A Gaming WiFi и более доступной альтернативой ROG Strix Z890-A Gaming WiFi. Эта материнская плата не поддерживает разгон процессоров, в отличие от модели Z890-A Gaming WiFi, что делает её подходящей для пользователей, предпочитающих неразгоняемые процессоры серии Core Ultra 200S. Данная плата обладает достаточно крупными радиаторами над чипсетом VRM и также имеет радиаторы на верхнем и нижнем слотах M2. Хотя на радиаторах присутствует фирменная символика Strix, неясно, имеется ли у кожуха RGB-подсветка.

Материнская плата оснащена четырьмя слотами DIMM и двумя слотами PCI-E x16, один из которых усилен стальной защитой. Для хранения данных предусмотрены четыре слота M2 и четыре порта SATA. В сравнении с предыдущей версией, расположение батареи CMOS изменилось. Теперь она находится под основным слотом PCI-E x16, что может осложнять её извлечение, особенно если графический процессор занимает два слота.

В корпусе присутствуют несколько вентиляторов с RGB/ARGB подсветкой и разъёмы на передней панели, однако, встроенных решений для диагностики, кроме светодиодов DEBUG, нет. Входные и выходные порты составляют в общей сложности 10 USB, среди которых два порта USB-C с передачей данных на 20G. Для подключения используются Wi-Fi 7 и LAN на 2.5G. Также можно отметить наличие кнопок для BIOS Flashback и CMOS Clear.

Пока отсутствуют сведения о ценах и подробных характеристиках устройства. Ожидается, что материнские платы B860 выйдут на рынок в начале 2025 года, одновременно со второй волной настольных процессоров Arrow Lake.