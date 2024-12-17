По словам Сергея Каракаева, все эти ракетные установки находятся на завершающей стадии разработки

В интервью, приуроченном ко Дню Ракетных войск стратегического назначения, командующий данным родом войск генерал-полковник Сергей Каракаев сделал несколько примечательных заявлений.

В разговоре с журналистами газеты «Красная Звезда» генерал отметил, что в России были проведены новые тестовые пуски межконтинентальных ракет. Как отметил генерал Каракаев, на Земле нет такой точки, до которой бы не могли добраться российские ракеты.

Командующий РВСН также подчеркнул, что современные МБР России оснащены новейшими боевыми блоками, которые нет возможности перехватить с помощью существующих систем ПВО. Сергей Каракаев упомянул гиперзвуковой комплекс «Авангард» и ракету «Орешник», испытания которой состоялись 21 ноября. Эти испытания проводились в рамках атаки на украинское ракетостроительное предприятие «Южмаш».

Каракаев отметил, что «это не исчерпывающий список примеров». Со слов офицера, на последней стадии разработки находится широкий спектр боевых систем, которые столь же эффективны, как «Авангард» и «Орешник», однако, пока еще рано делиться подробностями о них.

На недавнем заседании Министерства обороны Российской Федерации президент Владимир Путин подчеркнул, что производство БРСД «Орешник» переходит на серийные масштабы. Разведывательное ведомство Украины заявляет, что в России способны производить до 25 таких ракет ежегодно. О реальных цифрах, по понятным причинам, Минобороны официально не сообщает.