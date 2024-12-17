В некоторых проектах частота кадров падает примерно на 20%

После нескольких месяцев ожидания Nvidia представила своё новое приложение «Nvidia App» для широкой аудитории в прошлом месяце. Это приложение заменяет устаревший GeForce Experience и становится основным центром для установки драйверов Nvidia, а также предоставляет доступ к инструментам для мониторинга производительности и активации RTX-фильтров.

Тем не менее, кажется, что Nvidia необходимо поработать над улучшением производительности, так как новое приложение вызывает значительное снижение FPS в ряде игр. Этот факт был выявлен Себастьяном Кастелланосом, который заметил заметные различия в производительности в играх Black Myth Wukong и The Talos Principle 2 при включенном и выключенном приложении Nvidia. На платформе X (Бывший Twitter) он поделился свои наблюдениями.

По тестам Себастьяна, игра Black Myth: Wukong в среднем показывала около 184 кадров в секунду при активном приложении Nvidia. После его отключения частота кадров, как было отмечено, увеличилась на 22%, и игра достигала 225 FPS. Похожая ситуация наблюдалась в The Talos Principle 2, где игра работала на 192 FPS с включенным приложением Nvidia и на 231 FPS без него.

Себастьян Кастелланос не одинок в своем наблюдении о том, что приложение Nvidia может негативно сказываться на производительности игр. Другой пользователь под именем @Cactus_Cacti3 смог добиться повышения производительности до 40-60 FPS в Marvel Rivals после удаления приложения Nvidia.

Хотя результаты Себастьяна не производят сильного впечатления, другой пользователь @compguru910 также провел свои тесты и выявил, что Black Myth: Wukong действительно показывает заметное улучшение производительности при отключенном приложении Nvidia. Он отметил прирост в среднем на 14 FPS при разрешении 4K на видеокарте RTX 4080 Super.