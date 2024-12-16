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Zelikman
Exlantix анонсировал еще три новых автомобиля, которые выйдут до 2027 года
Среди них имеются два кроссовера с индексами E07 и E09, а также минивэн E08

 Линейка Exlantix вскоре расширится тремя новыми моделями. Как сообщают источники, к существующим седану ES и кроссоверу ET добавятся еще два кроссовера и минивэн. Ожидается, что новинки будут представлены в течение ближайших двух лет и превзойдут по размеру и уровню комфорта текущие модели бренда.

 Согласно предварительной информации, первым выйдет минивэн, который на данный момент называют E08. Технический директор группы Chery Гао Синьхуа отметил, что в разработке этого вэна в качестве примера использовался Lexus LM. О кроссоверах с индексами E07 и E09 пока имеется немного информации. Судя по первым фотографиям, Exlantix может ждать изменения в дизайне — кроссоверы имеют более традиционные линии по сравнению с моделью ET и оригинальную светотехнику. Exlantix E07 будет доступен только в шестиместном варианте. Вероятно, аналогичная модификация будет предложена и для E09, который займет статус флагманской модели — он станет самым большим и роскошным вседорожником в линейке Exlantix. Кроссоверы разрабатываются с учётом потребностей различных регионов мирового рынка, включая, к примеру, Ближний Восток, известный своими обширными пустынями.

 Также Гао Синьхуа заявляет, что в процессе разработки находится уникальная версия седана Exlantix ES. Она будет позиционироваться как премиальный спортивный автомобиль. Модель получит перенастроенную подвеску, добавятся агрессивные аэродинамические компоненты, а мощностная установка будет изменена для достижения 100 км/ч всего за 3 секунды. Даты выхода этой версии в компании пока не уточняют.

 На российском рынке марка Exlantix официально стартует в начале следующего года. На первом этапе в нашей стране будут впервые предложены седан ES и кроссовер ET. Компания обещает адаптировать обе модели для эксплуатации в России. Медиасистемы будут локализованы, установлены зарядные порты европейского стандарта и автомобили оборудуют зимними опциями.

#китай #автомобили #транспорт #рынок #exlantix
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Гибридный кроссовер Exlantix ET 2025 с запасом хода 1238 км дебютирует в России в начале 2025 года
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