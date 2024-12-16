По словам гендиректора компании, американские власти даже не рассматривали такого сценария.

Ранее политики Соединённых Штатов, наблюдая за нарастающими проблемами Intel, заявили, что не допустят падения такого крупного технологического гиганта. Американские власти начали продумывать шаги по спасению корпорации. Согласно источникам, рассматривалось даже слияние Intel с AMD или Marvel.

Говоря о недавних событиях в Intel и неожиданной смене их генерального директора, в интервью для TIME Лиза Су отметила, что такая должность действительно является «сложной работой», и выразила глубокое уважение к Пэту Гелсингеру как к профессионалу. Также она опровергла слухи о возможном слиянии Intel и AMD, назвав это одним из самых абсурдных слухов, и добавила, что руководство США никогда не планировало таких шагов.

Лиза Су помимо этого обсудила полупроводники и сферу искусственного интеллекта в целом, акцентируя внимание на том, как AMD намерена развиваться в условиях рыночного спроса. Она отметила, что это одна из наиболее «значимых технологий» в её карьере, обладающая потенциалом изменить восприятие мира. Гендиректор AMD подчеркивает, что, хотя ИИ появился всего несколькими годами ранее, его развитие ожидается в экспоненциальном темпе в ближайшем будущем, и она считает, что его эффективность может вырасти в десять раз всего за год.

Лиза Су говорила о возможностях технологий и о том, как искусственный интеллект открыл перед человечеством новые горизонты, которые раньше казались недостижимыми, всего за пару лет. С переходом от генеративного ИИ к возможности AGI, технологии претерпели значительные изменения, во многом благодаря тому, что большинство ведущих технологических компаний активно участвует в их разработке, будь то через вычислительные мощности или инновационные решения.



