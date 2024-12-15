По словам инсайдера, это будет одним из ключевых поводов приобрести новый смартфон компании

Согласно информации от ряда исследовательских компаний, интеграция Galaxy AI стала важным фактором в росте продаж модели Galaxy S24. Южнокорейский технологический гигант, вероятно, презентует обновленный функционал с выходом Galaxy S25, который, как ожидается, состоится в начале 2025 года. Однако один осведомленный источник сообщает, что также следует ожидать нового обновления Bixby.

Стоит напомнить, что этот голосовой помощник был представлен в 2017 году и заменил S Voice. Учитывая быстрый прогресс в сфере генеративного ИИ, новая версия может стать существенным изменением. Один информатор полагает, что именно это обновление станет наиболее привлекательным элементом линейки Galaxy S25.

С появлением Google Gemini Samsung, возможно, не будет смысла продолжать представлять Bixby как отдельное приложение. Ожидается, что Galaxy AI использует функции, внедренные в Gemini Nano, что позволит расширить его возможности и области применения. В то же время, в начале этого года Samsung заявила о своем намерении улучшить свой голосовой помощник с помощью генеративного ИИ, а не искать ему замену. Исходя из нового сообщения Ice Universe в X (заблокирован в РФ), похоже, что именно такой курс выбран в дальнейших планах компании. Этот слух также указывает на то, что корейская технологическая корпорация рассматривает Gemini от Google не как замену, а как своего соперника.

С учетом того, что Apple Intelligence будет интегрирован с Siri после релиза iOS 18.3, Samsung стремится не отстать в этой конкурентной битве. Конечно, на самом деле все возможности Bixby станут понятны только после выхода будущих обновлений.