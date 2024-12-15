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Zelikman
Украинские войска начали контрнаступление на Покровском направлении
На бронетехнику атакующей группировки ВСУ нанесён новый тактический знак в виде белого квадрата.


 Российские военные Telegram-каналы сообщают, что ВСУ начали своё контрнаступление на Покровском направлении. Согласно информации источников, руководство Вооружённых сил Украины перебросило в данный район целую бригаду.

 Ранее агентство Getty Images опубликовала фотографии из Черниговской области, привлекающие особое внимание со стороны военных аналитиков. На изображениях, помеченных как «противодиверсионные учения украинских вооруженных сил», заметен новый тактический символ. Это белый квадрат, который нанесён на армейскую бронетехнику, включая колёсные бронированные машины, полученные из стран Североатлантического Альянса.

 Стоит напомнить, что в ходе наступления на Курскую область на технике ВСУ также был изображен тактический символ в виде белого треугольника. В то время украинские источники также сообщали о якобы учебных манёврах на границе, но уже в Сумской области. В конечном итоге «учения» оказались подготовкой к прорыву границы.

 Пока остаётся неизвестным, выбрало ли украинское руководство Покровское направление, как основной участок удара, или же предприняло атаку в качестве отвлекающего манёвра. Военные аналитики опасаются, что Киев вновь готов направить свои силы в сторону Брянской области, как он пытался это сделать летом этого года.

#сво #всу #армия #бои #контрнаступление
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