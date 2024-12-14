Сообщается о прилётах в Киевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях

Российская армия не прекращает наносить удары по стратегически важной инфраструктуре Украины, и ночь с 13 на 14 декабря также не была тихой. Согласно информации от российских источников, атака осуществлялась с использованием дронов-камикадзе моделей «Герань-2», без применения ракет. Пострадали Одесса, Киев и ряд других областей.

По сведениям представителей ВСУ, атака дронов началась вечером 13 декабря, при этом беспилотники действовали с разных направлений. Тревога была объявлена в центральных, южных и северных областях Украины. Основной целью оказались объекты в Одессе. Подробности о повреждениях пока не раскрывались, но взрывы были слышны далеко за пределами областного центра. Вероятно, удары снова нанесены по портам Одесской области. Столица и её окрестности также подверглись атакам. Сообщается о взрывах в районе Вышгорода. Местная администрация утверждает, что «работала ПВО».

В Херсоне также звучал грохот взрывов, предположительно от прилётов авиационных бомб с модулями планирования. Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где тоже произошли удары ФАБами. На рассвете поступили сообщения об ударах ВКС России в Запорожской области, однако, детали не уточнялись.

На утро несколько групп беспилотников продолжали патрулировать украинское воздушное пространство, перемещаясь из региона в регион. Точное число дронов, задействованных российскими Вооружёнными силами, остаётся неизвестным. Воздушные силы ВСУ на утреннем брифинге не предоставили данных о количестве сбитых БПЛА.