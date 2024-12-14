Сообщается, что у компании обнаружили дефицит в 962 млн долларов. Финансовый директор исчез вместе с бухгалтерией фирмы.

Новый китайский производитель «умных» электромобилей Jiyue, созданный совместно компаниями Geely и Baidu, официально прекратил свою деятельность. Как сообщает Car News China, об этом сотрудникам рассказал генеральный директор Ся Ипин, который также сообщил, что из-за финансовых трудностей они не получат компенсацию при увольнении.

В то же время, всего месяц назад местная компания «БорисХоф» объявила о планах вывести бренд Jiyue на российский рынок под прежним названием Jidu.

Изначально компании Geely и Baidu владели Jidu Auto в соотношении 55:45. После этого была проведена реорганизация, в ходе которой название изменили на Jiyue Auto, и доля Geely увеличилась на 10%. Стартап позиционирует себя, как производитель «робокаров». Сборка осуществляется на том же заводе в Нинбо, где также производятся электромобили другого суббренда Geely, Zeekr.

Компания Jiyue начала свою деятельность в 2023 году с выпуска среднеразмерного кроссовера модели 01, а этой осенью к нему добавился крупный лифтбек 07. Появление этой второй модели способствовало росту месячных продаж, но, несмотря на это, с января по ноябрь было реализовано всего 13 834 автомобиля, что по меркам китайского рынка является весьма низким показателем.

Примерно 70% компонентов для автомобилей Jiyue были приобретены у Geely, и в феврале текущего года появилась информация о том, что стартап задолжал своему главному инвестору около 206 миллионов долларов. Кроме того, в октябре этого года аудит, проведённый Baidu, выявил в бюджете Jiyue наличие финансового дефицита в размере 962 миллиона долларов, который не был указан в официальных документах. В результате этого IT-гигант прекратил дальнейшее финансирование проекта. Также согласно данным китайских СМИ, генеральный директор стартапа платил некоторым поставщикам завышенные цены, а финансовый директор исчез вместе с бухгалтерией компании и теперь находится со своей семьёй где-то в Сингапуре.