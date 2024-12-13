Речь идёт о таких государствах, как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия

За минувшие сутки Воздушно-Космические силы Российской Федерации изрядно «потрепали» энергетическую инфраструктуры Украины. Авиагруппы отработали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по наиболее уязвимым точкам в цепочке электропередач, оставив множество районов, подконтрольных ВСУ, без электричества.

Как сообщают средства массовой информации, администрация Зеленского запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран-союзников — Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Представители «Укрэнерго» заявили, что в настоящий момент Незалежной как минимум необходимо более 13,4 тысячи МВт в час. Судя по всему, найти такие мощности у европейских друзей будет не так легко, учитывая отказ некоторых государств от российских энергоносителей, и те последствия, к которым это привело. Любопытен тот факт, что ранее Киев был сам в состоянии экспортировать электроэнергию в соседние регионы.

Стоит отметить, что западная пресса опасалась именно такого сценария развития собыг, где российская армия планомерно ослабляет украинскую систему противовоздушной обороны, а затем уничтожает её энергетическую инфраструктуру к зимним заморозкам. Такая картина прорисовывалась с самого начала осени. Российские военные целенаправленно выявляли и сжигали западные комплексы ПВО.

Однако, последнего этапа с поражением инфраструктуры могло бы и не быть. Толчком к дальнейшей эскалации послужили удары американскими ракетами ATACMS по доконфликтным территориям Российской Федерации.