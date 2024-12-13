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Zelikman
Украина запросила импорт электроэнергии из пяти соседних стран-союзников
Речь идёт о таких государствах, как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия

 За минувшие сутки Воздушно-Космические силы Российской Федерации изрядно «потрепали» энергетическую инфраструктуры Украины. Авиагруппы отработали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по наиболее уязвимым точкам в цепочке электропередач, оставив множество районов, подконтрольных ВСУ, без электричества.

 Как сообщают средства массовой информации, администрация Зеленского запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран-союзников — Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Представители «Укрэнерго» заявили, что в настоящий момент Незалежной как минимум необходимо более 13,4 тысячи МВт в час. Судя по всему, найти такие мощности у европейских друзей будет не так легко, учитывая отказ некоторых государств от российских энергоносителей, и те последствия, к которым это привело. Любопытен тот факт, что ранее Киев был сам в состоянии экспортировать электроэнергию в соседние регионы.

 Стоит отметить, что западная пресса опасалась именно такого сценария развития собыг, где российская армия планомерно ослабляет украинскую систему противовоздушной обороны, а затем уничтожает её энергетическую инфраструктуру к зимним заморозкам. Такая картина прорисовывалась с самого начала осени. Российские военные целенаправленно выявляли и сжигали западные комплексы ПВО.

 Однако, последнего этапа с поражением инфраструктуры могло бы и не быть. Толчком к дальнейшей эскалации послужили удары американскими ракетами ATACMS по доконфликтным территориям Российской Федерации.

#сво #армия #вкс #удары #электроэнергия
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Alex Z
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я подозревал, что ты е6лан, но ты подтвердил своими минусами
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FelsheR-zzzzz
18:16
А зелеман сказал что все ракеты опять сбили - и света хватит на всех! Это просто иссконно украинская особенность - попрошайничать по всему миру?!)
Украина запросила импорт электроэнергии из пяти соседних стран-союзников
E. S.
18:13
Вообще не понимаю любителей маленких экранов... У меня всегда есть место для самых больших телефонов. Хотя, может, школьникам если только..
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
E. S.
18:10
А зомбо-лохи, похоже, верят Зеле ))))))))))))) Даже несмотря на новость у них же о том, что хохлоина срочно запросила ЕС электроэнергии.
Зеленский заявил, что в ходе сегодняшней атаки ВС РФ на Украину 81 ракету из 93 удалось сбить
dukenukemnever
18:09
Опять этот даун! Хоспаде, убей уже наконец себя об стену! Я не понимаю твой фетиш высирать и быть обосранным. Странные у тебя вкусы.
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OgoGoLog
18:08
А зачем плодить купюры, когда уже всё в банках и цифре? Наоборот нужно помельче и потяжелее, чтобы ретрограды наконец таки перевелись.
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
E. S.
18:07
И что? Надо купюру, чтобы сразу на машину или квартиру хватило? Вообще-то такие вещи покупаются безналом через банки.
Может ли в России появиться купюра номиналом 10 000 рублей, и почему власти выступают против
Nyle13
18:05
просто забудь, не спрашивай почему, онли 2
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Eppius
18:01
Это видимо 4090 поделенная по производительности напапалам и 14900к поделенный напапалам и далее по списку.
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