Прототипы данной модели были опробованы на полигоне с различными типами покрытия, а также в уличных условиях

Разработчики электромобиля «Атом» сообщили о завершении первого этапа испытаний, проводившихся совместно со специалистами МГТУ имени Баумана. В процессе тестирования была создана цифровая модель реального эксплуатационного цикла, которая станет основой для дальнейших испытаний на полигоне.

Прототипы, изготовленные в специальных кузовах и оборудованные комплексом сенсоров для сбора данных, передвигались по участкам полигона с разными типами покрытия, а также по улицам города и автотрассам. Анализируя собранные данные, эксперты смоделировали тестовый маршрут, который воспроизводит реальный циклический режим эксплуатации.

Разработка этой модели и возможности полигона ФГУП НАМИ позволят провести ресурсные испытания электромобиля в лабораторных условиях, имитируя нагрузки, которые автомобиль испытывает на общественных дорогах, при этом ускорив процесс испытаний. Например, уже имеются собранные данные, которые соответствуют пробегу в 200 тысяч километров. В рамках испытаний ресурсов разработчики намерены проверять как надёжность, так и устойчивость к износу не только всей конструкции в целом, но и её отдельных компонентов — тех же подвесок, силовой электроники и прочих элементов «Атома».

Одними из отличительных черт российского электромобиля станут нестандартная форма кузова, не имеющая средних стоек, а также полностью цифровой интерфейс для взаимодействия водителя с автомобилем. В базовой версии «Атома» предполагается установка 204-сильного двигателя на задней оси, однако, в обозримом будущем планируется также разработка варианта с полным приводом.