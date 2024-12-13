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Zelikman
Электромобиль «Атом» прошёл первый этап дорожных испытаний
Прототипы данной модели были опробованы на полигоне с различными типами покрытия, а также в уличных условиях

 Разработчики электромобиля «Атом» сообщили о завершении первого этапа испытаний, проводившихся совместно со специалистами МГТУ имени Баумана. В процессе тестирования была создана цифровая модель реального эксплуатационного цикла, которая станет основой для дальнейших испытаний на полигоне.

 Прототипы, изготовленные в специальных кузовах и оборудованные комплексом сенсоров для сбора данных, передвигались по участкам полигона с разными типами покрытия, а также по улицам города и автотрассам. Анализируя собранные данные, эксперты смоделировали тестовый маршрут, который воспроизводит реальный циклический режим эксплуатации.

 Разработка этой модели и возможности полигона ФГУП НАМИ позволят провести ресурсные испытания электромобиля в лабораторных условиях, имитируя нагрузки, которые автомобиль испытывает на общественных дорогах, при этом ускорив процесс испытаний. Например, уже имеются собранные данные, которые соответствуют пробегу в 200 тысяч километров. В рамках испытаний ресурсов разработчики намерены проверять как надёжность, так и устойчивость к износу не только всей конструкции в целом, но и её отдельных компонентов — тех же подвесок, силовой электроники и прочих элементов «Атома».

Одними из отличительных черт российского электромобиля станут нестандартная форма кузова, не имеющая средних стоек, а также полностью цифровой интерфейс для взаимодействия водителя с автомобилем. В базовой версии «Атома» предполагается установка 204-сильного двигателя на задней оси, однако, в обозримом будущем планируется также разработка варианта с полным приводом.

#россия #технологии #автомобили #транспорт
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Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
16:39
да .вот ты то и проваливай.видео есть и фейки есть.все мы знаем что вы спецы по фейкам -берем для таа другой уровень длсс и вуаля.какой позор огрызок 3050 идет в игре с лучами так же как 6600 в тех же...
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
16:37
Мне пофиг что там у кого вылетает, видео есть, а так же поэтапное повышение фпс с каждым пресетом ДЛСС, проваливай
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Станислав Белоусов
16:37
Когда щенков он резал на камеру, это тоже пранк был?
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Nvidia&Intel Hater
16:36
ага ага и отзывы как вылетают потом .иди лесом чушка.твои пару минут ничего не значат я так же выставить могу на высокие текстуры и никаких там нет 10 фпс .ток вот долго ли то протянет.пшел вон
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Backardi
16:35
Видео с предтоповыми ультра настройками есть, катись
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Застенчивая Катя
16:35
Это когда украина была нормальной цивилизованной страной, это когда вы памятник Пушкину сносили, и про житие Бандеры комиксы для детей выпускаете? Интересно, расскажут про то, как он котов душил, чтоб...
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Nvidia&Intel Hater
16:35
Валит уже фейкометчик.все видели отзывы как 4060 вылетает с высокими текстурами.так что иди вон клоун.и никакое место я не ловил.и где в джунглях 10 фпс а ??? мерзкая мразь зеленожопая.таких надо изол...
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Backardi
16:35
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Backardi
16:33
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