Сообщается о прилётах в Ивано-Франковской, Полтавской и Харьковской областях

Согласно поступающей информации, Воздушно-Космических сил России провели масштабную атаку на военные объекты Украины и связанные с ними важные инфраструктурные сооружения. Это стало известно после того, как свыше 200 ударных дронов были отправлены в несколькими группами на территории, контролируемой украинскими формированиями.

В Полтавской области зафиксированы взрывы. Согласно актуальным сведениям, под ударом оказался аэродром, на который после отработки «Геранями» были перемещены несколько вертолётов Вооружённых сил Украины. Также сообщается об атаке на аэродром в Ивано-Франковском регионе. Военные объекты, включая хранилище топлива, были поражены крылатыми ракетами.

Новая волна ударов направлена на инфраструктуру в Харьковской области. В этом районе уничтожаются места размещения военнослужащих, военная техника, находящаяся в ремонте, а также замаскированные склады с вооружением. Взрывы также раздавались в районе Харькова, где Вооружённые силы Украины организовали важный транспортировочный узел.

Параллельно с этим происходят новые атаки с использованием ударных беспилотников. По последним данным, в Винницкой области, включая Гайсин, слышны мощные взрывы. Атака в настоящее время продолжается.