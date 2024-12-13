Игрокам предстоит сражаться против динозавров, различными чудовищами и инопланетными существами в стиле классической игры Turok

На The Game Awards 2024 компания Saber Interactive представила Turok: Origins — новую кооперативный проект, вдохновлённый классической игрой. Игроки возьмут на себя роли воинов Turok, которые должны будут сразиться с жестокими динозаврами и устрашающей инопланетной угрозой, стремящейся к уничтожению человечества. Тем не менее, у них будет достаточно сил, чтобы противостоять этим врагам, используя разнообразное оружие и уникальные способности. Кроме того, игроки смогут извлекать ДНК поверженных противников для улучшения своего арсенала и повышения своих боевых навыков.

В игре Turok: Origins пользователи будут сражаться как в одиночку, так и в команде с разнообразными динозаврами, монстрами и сильнейшими врагами, которые появляются в разных местах — на земле, в небе, в болотах и пещерах. Участвуйте в захватывающих сражениях, где игрокам предстоит применять все доступные приёмы для достижения победы. На протяжении игрового процесса они смогут находить и улучшать высокотехнологичное вооружение, что поможет им одерживать верх в битвах и справляться с противниками. У игроков будет широкий выбор оружия: плазменные винтовки, бластерные пушки, снайперские винтовки, луки, дробовики и еще много чего.

Как уже упоминалось, игроки смогут извлекать ДНК из павших противников и окружающей среды, чтобы разблокировать уникальные способности, которые в реальном времени трансформируют боевой костюм персонажа. Каждая новая способность ДНК не только изменяет внешний вид героя, но и добавляет улучшенные навыки и способности. В ходе выполнения миссий в игре пользователи отправляются в опасные миры на различных планетах. От древних храмов и пустынных каньонов до густых тропических лесов. Каждая локация имеет некоторые особенности, отражающиеся на геймплее.