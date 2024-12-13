Сообщается, что видеоролик создан на том же движке, что и сама игра

На The Game Awards 2024 был представлен первый трейлер долгожданной мировой премьеры от CD Projekt RED — The Witcher 4. Зрителям продемонстрировали предварительно смоделированные кинематографические сцены, выполненные на ещё не выпущенной видеокарте GeForce RTX 5090.

В видео показан знакомый сюжетный поворот из приключений The Witcher. Молодую девушку заставляют принести себя в жертву проклятому чудовищу, обитающему в лесу неподалеку, но на сцену выходит Цирилла Фиона Рианнон, которая убивает монстра, чтобы спасти её. Однако, когда Цири возвращается обратно в деревню, она обнаруживает, что девушка мертва, поскольку не смогла пройти через предполагаемый оберегающий ритуал. В этот момент Цири осознает, что настоящими чудовищами являются люди, а не боги. Это примерно то, что можно ожидать от The Witcher. Хотя конкретная дата выхода пока не объявлена, пресс-релиз содержит несколько интересных деталей о проекте.





Трейлер, созданный на том же движке, что и игра The Witcher 4. Используются ресурсы и модели непосредственно из игры, чтобы предоставить игрокам впечатляющий визуальный опыт и дать представление о том, что будет предложено в финальной версии. Однако, игра всё еще находится на стадии разработки, и, возможно, испытать её получится лишь в течение ближайших нескольких лет.