Сообщается, что 1,6-литровый мотор будет усилен до 122 лошадок, а двигатель объёмом 1,8 литра достигнет 135 лошадиных сил

АвтоВАЗ собирается обновить свою линейку моторов, включая 18-клапанные агрегаты объёмом 1,6 и 1,8 литра. Как стало известно из источников, работающих на заводе, модернизация конструкции позволит ощутимо увеличить их мощность. Кроме того, в Тольятти разрабатывается новый двигатель для модели Niva с тем же объёмом 1,8 литра, но при этом он будет иметь меньшую мощность.

Мощность 1,6-литрового мотора будет увеличена с текущих 106 лошадиных сил до 122. Двигатель объёмом 1,8 литра, в свою очередь, сможет развивать 135 лошадок вместо прежних 122. Однако, методы, с помощью которых планируется достичь таких показателей, на заводе не раскрывают.

Семейство Niva в будущем получит 1,8-литровый двигатель в восьмиклапанном исполнении. Ожидается, что его мощность составит примерно 90 лошадиных сил, причем он будет значительно более тяговитым по сравнению с текущим мотором. Первой моделью с этим агрегатом станет внедорожник Niva Travel, а позже его также оснастят Niva Legend. Что касается сроков внедрения, представители АвтоВАЗа отметили, что делиться информацией пока преждевременно.

Недавно также были внедрены улучшения Lada Niva Travel. В основном они касаются повышения уровня безопасности. В конце ноября были озвучены официальные цены на внедорожник, который оснащён подушками безопасности для водителя и пассажира — удорожание составило от 16,5 до 130 тысяч рублей.