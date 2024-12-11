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Zelikman
Warhammer 40 000: Space Marine 2 получила поддержку NVIDIA DLSS 3 и AMD FidelityFX FSR 3.1
С новым обновлением игра также получила дополнительный контент и ряд других опций

 Как и обещалось ранее, Saber Interactive выпустила обновление Obelisk для Warhammer 40 000: Space Marine 2. Этот патч, версии 5.0, получил название по аналогии с новым контентным дополнением, Obelisk.

 Обновление включает в себя кооперативную PvE-операцию, где игроки отправляются в Демериум. Их задача, происходящая во время ключевых событий сюжетной кампании, состоит в том, чтобы активировать обелиск и тем самым разрушить энергощит, охраняющий устройство Aurora. Космические десантники должны пробраться через гробницу, чтобы выполнить свою миссию. Кроме того, в операции с Тысячей Сынов был добавлен новый противник — Tzaangor Enlightened. 

 Обновление Obelisk предлагает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. На техническом уровне пользователи ПК могут ожидать улучшения производительности в Warhammer 40K Space Marine 2 благодаря интеграции технологий NVIDIA DLSS Frame Generation и AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation. Компания Saber также внесла некоторые изменения, увеличив производительность и скорость загрузки текстур, а также усовершенствовала систему защиты от читеров.

 Изменения коснулись и игрового процесса. Увеличен базовый урон в ближнем бою, а механика блокирующего оружия была переработана. Теперь оно накапливает до трёх стаков бонусов к урону в ближнем бою, которые можно активировать для мощной атаки в радиусе действия. Эти стаки можно получить, только идеально выполняя блоки с точно рассчитанным временем.

 Игра Warhammer 40 000: Space Marine 2 уже разошлась тиражом более пяти миллионов копий на всех платформах. Учитывая скидочные акции и активное сообщество, можно ожидать, что эта цифра продолжит расти.

#amd #nvidia #игры #обновления #space marine 2 #warhammer 40 000
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