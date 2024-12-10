В настоящее время программа запущена в тестовом режиме, водителям лишь будут направлять уведомления об отсутствии полиса

В России стартовали тестовые испытания системы, позволяющей проверять наличие полисов ОСАГО с использованием камер дорожного наблюдения. Сообщение об этом приводит информационный проект «ОСАГО: Общественная экспертиза», ссылаясь на слова руководителя РСА Евгения Уфимцева. Он подчеркнул, что система уже технически готова к внедрению.

Евгений Уфимцев указал, что в начале работы системы водителям, у которых не окажется полиса, не будут сразу же накладывать штрафы — вместо этого им будут рассылаться уведомления о том, что ОСАГО нет. Введение штрафных мер намечено на период после завершения тестирования, которое, по мнению руководителя РСА, продемонстрирует, что чаще всего без полиса передвигаются те водители, которые и так нарушают правила дорожного движения.

Ранее было объявлено, что система для выявления незастрахованных водителей начнёт функционировать с 1 марта. Согласно предварительным данным, испытания этой системы рассчитаны на год, однако, срок может быть сокращён в случае получения положительных результатов ранее. Одним из ожидаемых результатов, согласно расчётам разработчиков, станет уменьшение числа автомобилистов, не имеющих ОСАГО.

В то же время в Госдуме готовится к обсуждению законопроект, который предполагает введение ужесточённых штрафов за отсутствие полиса. Эти меры будут применяться в случае повторного правонарушения и составят от 3 до 5 тысяч рублей. Также было предложено прописать в нормативных актах ограничение на наложение такого штрафа не чаще одного раза в день.