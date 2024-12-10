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Zelikman
Ryzen AI MAX+ PRO 395 превосходит в RTX 3050 в тесте Vulkan
В базе данных Geekbench появились первые результаты нового процессора от AMD

 Новейший флагманский чип от AMD, Ryzen AI MAX+ PRO 395, был обнаружен в базе данных Geekbench с 16 ядрами и встроенной видеокартой Radeon 8060S. Устройство протестировали на тестовой плате AMD MAPLE-STXH, которая использовалась для внутренних испытаний и оценки ранних образцов.

 Что касается характеристик, APU Ryzen AI MAX+ PRO 395 располагает 16 ядрами Zen 5 и поддерживает 32 потока. Базовая тактовая частота составит 3,0 ГГц, а максимальная — 4,4 ГГц. Наивысшая зафиксированная тактовая частота достигает 5,1 ГГц. В плане кэш-памяти пользователи получают 64 МБ L3 и 16 МБ L2 благодаря двухъядерной архитектуре чиплета CCD. Ранее также упоминалось, что TDP этих чипов может варьироваться от 55 до 130 Вт.

 Что касается интегрированной графики, новые процессоры AMD Strix Halo будут основаны на архитектуре RDNA 3.5, аналогичной той, что используется в текущем модельном ряде Strix Ryzen AI 300. Главное отличие заключается в том, что процессоры Halo получат значительно более мощную iGPU, в частности, 40 вычислительных блоков, как в модели Ryzen AI MAX+ PRO 395 APU. Этот APU оснащён интегрированной графикой Radeon 8060S и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5.

 Что касается производительности, она была протестирована и составила 67 004 балла в бенчмарке API Vulkan. Этот результат превосходит показатели GeForce RTX 3050, однако, стоит ожидать, что окончательные показатели будут значительно выше, так как это ещё ранний образец на тестовой платформе с неоптимизированными драйверами.

 Strix Halo от AMD планируется к запуску в 2025 году, наряду с другими мобильными решениями Zen 5, такими как Fire Range и Krackan Point. Эти решения появятся в ряде ноутбуков, планшетов, карманных ПК и мини-компьютеров в течение следующего года.

#amd #технологии #игры #geekbench #vulkan #ryzen ai max+ pro 395
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